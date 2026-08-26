Словацкие АЭС используют технологию охлаждения, требующую малого объема воды, это позволяет словацким властям заявлять о безопасности АЭС даже в условиях экстремальной засухи в Европе, однако в словацкой атомной энергетики есть другая проблема — антироссийские санкции, отмечает европейская редакция ИА Красная Весна.
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