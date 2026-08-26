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Для Словацких АЭС антироссийские санкции станут хуже экстремальной засухи

Для Словацких АЭС антироссийские санкции станут хуже экстремальной засухи

Словацкие АЭС используют технологию охлаждения, требующую малого объема воды, это позволяет словацким властям заявлять о безопасности АЭС даже в условиях экстремальной засухи в Европе, однако в словацкой атомной энергетики есть другая проблема — антироссийские санкции, отмечает европейская редакция ИА Красная Весна.

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