Словацкие АЭС используют технологию охлаждения, требующую малого объема воды, это позволяет словацким властям заявлять о безопасности АЭС даже в условиях экстремальной засухи в Европе, однако в словацкой атомной энергетики есть другая проблема — антироссийские санкции, отмечает европейская редакция ИА Красная Весна.