"Снесла все на своем пути": жесткое ДТП сейчас напряженно обсуждают приморцы

Жители Артема рассказали о жестком ДТП, которое сейчас напряженно обсуждают местные жители. Дело в том, что автоледи практически на полном ходу въехала в забор муниципальной гимназии и приземлилась в кювет.
Популярные статьи
- В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»
- В ходе учения в Калининградской области военные инженеры Балтийского флота обеспечили проход танков через болото и минные поля
- В Подмосковье связисты гвардейской танковой армии ЗВО настроили канал связи при работе источника помех
Свежие комментарии