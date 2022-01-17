"Снесла все на своем пути": жесткое ДТП сейчас напряженно обсуждают приморцы

"Снесла все на своем пути": жесткое ДТП сейчас напряженно обсуждают приморцы

Жители Артема рассказали о жестком ДТП, которое сейчас напряженно обсуждают местные жители. Дело в том, что автоледи практически на полном ходу въехала в забор муниципальной гимназии и приземлилась в кювет.

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