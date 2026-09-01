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Царьград

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МЧС спасло 20 человек из пожара в доме в Ростове-на-Дону

МЧС спасло 20 человек из пожара в доме в Ростове-на-Дону

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону спасатели МЧС успешно вывели из огня 20 человек, еще 20 были эвакуированы.

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