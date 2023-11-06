Красноярский психолог рассказала об уловках мошенников

С каждым днем мошенники становятся всё изощреннее и изощреннее. Буквально одна из последних историй, которую мы рассказывали: по просьбе «сотрудника банка» 20-летняя красноярка перешла по QR-коду, лишилась более 70 тысяч рублей и стала обладателем микрозайма.