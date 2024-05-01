Южная Корея запретила заводить ротвейлеров без разрешения властей

Теперь заводить собак определенных пород в Южной Корее можно будет только после прохождения процедуры оценки темперамента и получения разрешения от местных властей, сообщает корейский ветеринарный портал Daily Vet.
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