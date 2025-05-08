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Царьград

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Дачные запреты: названы 4 пункта, за что можно получить штраф на участке

Дачные запреты: названы 4 пункта, за что можно получить штраф на участке

Дачникам напомнили о правилах: за что теперь можно получить штраф.В подмосковных товариществах собственников предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил на дачных участках.

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