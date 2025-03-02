Конькобежку обязали выплатить 100 тысяч экс-тренеру за конфликт с избиением

Железнодорожный суд Екатеринбурга обязал конькобежку Юлию Епифанову выплатить своему бывшему тренеру Александру Кардакову 100 тысяч рублей компенсации после их конфликта, произошедшего в августе 2023 года.
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