Суп-пюре из печёного картофеля и курицы в мультиварке с чесночным бульоном

Этот суп сделан в два этапа: сначала в мультиварке собирается ароматный бульон, потом часть картофеля и овощей превращается в густую основу, а курица остаётся кусочками.
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