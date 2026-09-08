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Суп-пюре из печёного картофеля и курицы в мультиварке с чесночным бульоном

Суп-пюре из печёного картофеля и курицы в мультиварке с чесночным бульоном

Этот суп сделан в два этапа: сначала в мультиварке собирается ароматный бульон, потом часть картофеля и овощей превращается в густую основу, а курица остаётся кусочками.

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