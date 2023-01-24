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Политолог Марков: увольнение Зеленским Кирилла Тимошенко и его команды может быть связано с подготовкой к наступлению армии России

Политолог Марков: увольнение Зеленским Кирилла Тимошенко и его команды может быть связано с подготовкой к наступлению армии России

Увольнение украинским лидером Владимиром Зеленским заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко и его команды может быть связано с подготовкой к наступлению российских Вооруженных сил.

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