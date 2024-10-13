Врач Прощаев: Танцы, путешествия и занятия музыкой помогают отсрочить старость

Врач-гериатр, доктор медицинских наук и профессор, эксперт проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев рассказал, что для поддержки здоровья и функциональности в старшем возрасте важно больше путешествовать, танцевать и заниматься музыкой.