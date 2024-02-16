В Крыму обвинили Украину в превращении населения в наркоманов

Смирнов: легализация каннабиса превращает украинцев в разрешенных наркоманов Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обвинил Украину в превращении населения в разрешенных наркоманов после решения о легализации медицинского каннабиса, передает РИА Новости.
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