В Магадане в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» полицейские посетили летние школьные площадки

На территории Магаданской области продолжается масштабное оперативно–профилактическое мероприятие «Защита», направленное на предупреждение преступных посягательств в отношении детей и принятие мер по защите прав и свобод несовершеннолетних.
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