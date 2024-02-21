Два молдавских дзюдоиста квалифицировались на Паралимпийские игры в Париже

Дзюдоисты Олег Крецул и Ион Басок обеспечили свое участие в Паралимпийских играх в Париже. Два представителя Республики Молдова получили квалификационные билеты благодаря результатам, зафиксированным на Гран-при в Германии, где они поднялись на подиум.