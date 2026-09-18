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Татар-информ

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Носорога в Казанский зоопарк планируют привезти в 2027 году

Носорога в Казанский зоопарк планируют привезти в 2027 году

Носорога в зоопарк столицы Татарстана планируют привезти в следующем, 2027 году. Об этом журналистам сообщил директор Комитета по развитию туризма исполкома Казани Александр Шавлиашвили.

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