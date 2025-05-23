Политика как он...
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Политика как она есть

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Минобороны сообщило о 112 сбитых за ночь БПЛА

Минобороны сообщило о 112 сбитых за ночь БПЛА

Российские силы ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Большинство из них — 22 сбито над территорией Московского региона, а также над Крымом (22), Тульской (18) и Курской (11) областями.

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