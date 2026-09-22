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Царьград

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Россия нарастит экспорт угля до 350 млн тонн к 2050 году

Россия нарастит экспорт угля до 350 млн тонн к 2050 году

Правительство утвердило программу развития угольной промышленности, предполагающую рост добычи с 443 до 662 миллионов тонн и увеличение доли России в мировой торговле углём до 24–27 процентов.

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