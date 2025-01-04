Богатство и чистота: в Сочи расцвело растение, упоминавшееся в летописях еще 2000 лет назад

Богатство и чистота: в Сочи расцвело растение, упоминавшееся в летописях еще 2000 лет назадВ этом году камелия «трёхцветная», называемая также японской, первой раскрывает бутоны в сочинском парке «Южные культуры».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии