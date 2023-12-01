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Арнас Буткевичюс выбыл на неопределенный срок с травмой стопы

Форвард «Жальгириса» Арнас Буткевичюс выбыл на неопределенный срок с травмой стопы. Буткевичюс в последнее время выходил на площадку с повреждением, но усугубил его в матче Евролиги с «Миланом» (83:70) в четверг.

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