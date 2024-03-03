Асад считает, что Трамп победит на президентских выборах в США

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Соловьев Live" высказал мнение, что бывший президент США Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре 2024 года.
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