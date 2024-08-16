Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа близко как никогда

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в пятницу, 16 августа, заявил, что стороны палестино-израильского конфликта ближе, чем когда-либо, к подписанию соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
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