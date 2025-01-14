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Петербургский дневник

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В Петербурге 14 января ждут дожди и весеннее тепло

В Петербурге 14 января ждут дожди и весеннее тепло

Столбик термометра покажет плюс 4 градуса Петербург во вторник, 14 января, будет ощущать влияние тёплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над акваторией Белого моря, сообщают «Метеовести».

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