В Венеции задержали климатических активистов, обрызгавших грязью собор

Полиция итальянской Венеции в четверг вмешалась в акцию климатических активистов из движения "Последнее поколение", которые в знак протеста против использования ископаемого топлива обрызгали грязью собор на площади Святого Марка.
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