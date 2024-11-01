SHOT: Лобода готова выступить перед россиянами за 15 млн рублей

Украинская Певица Светлана Лобода начала принимать заказы на корпоративы от россиян в Европе. Как сообщает SHOT, исполнительница готова выступить на закрытом мероприятии за 140 тысяч евро (15 миллионов рублей).
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