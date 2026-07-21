Стрельба в порту: двойные учения 21 июля пройдут в Новороссийске

В акватории морского порта Новороссийск 21 июля пройдут учения дежурных сил военно-морской базы. Мероприятия запланированы на два временных отрезка: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе администрации города.
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