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Мировое обозрение

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ВСУ не дают выносить тела погибших жителей под Алёшками

ВСУ не дают выносить тела погибших жителей под Алёшками

Главное в тезисах: Блокировка гуманитарного доступа: Украинские военные не дают выносить тела погибших мирных жителей в окрестностях Алёшек Херсонской области — они остаются на местности до двух недель.

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