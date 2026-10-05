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Аргументы недели

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Минпрос озабочен, что дети отучаются думать своей головой

Минпрос озабочен, что дети отучаются думать своей головой

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал главным педагогическим вызовом при использовании искусственного интеллекта в школах сохранение самостоятельного мышления ребёнка.

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