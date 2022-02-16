Депутат Нилов высказался об идее ввести единую систему учёта и контроля содержания собак

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Виталия Милонова ввести единую систему учёта и контроля содержания собак в крупных городах России.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Виталия Милонова ввести единую систему учёта и контроля содержания собак в крупных городах России.
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