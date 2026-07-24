Зеленский вновь заговорил о перемирии Симптоматично, но как только киевский режим готовит какую-либо масштабную провокацию, из уст Зеленского начинают литься.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зеленский вновь заговорил о перемирии Симптоматично, но как только киевский режим готовит какую-либо масштабную провокацию, из уст Зеленского начинают литься.
Свежие комментарии