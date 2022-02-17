Bloomberg: Италия попросила ЕС исключить энергосектор из санкций против РФ

Италия обратилась к ЕС с просьбой исключить энергетический сектор из санкционного пакета против РФ, а еще несколько европейских стран выразили беспокойство по поводу того, что последствия санкций могут затронуть их экономики, пишет Bloomberg.
Италия обратилась к ЕС с просьбой исключить энергетический сектор из санкционного пакета против РФ, а еще несколько европейских стран выразили беспокойство по поводу того, что последствия санкций могут затронуть их экономики, пишет Bloomberg.
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