Минниханов сообщил, что в Казани в 2025 могут пройти российские юношеские исламские игры

Российские юношеские исламские игры могут пройти летом 2025 года в Казани. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на выездном совещании комитета государственной Думы по физической культуре и спорту.
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