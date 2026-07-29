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Юрий Зубрин

Интересно ,армянский народ "такой мудрый и умный " выбирает второй раз этого проходимца ,явно осознавая ,что ЕС и США это лишь очередные попытки насрать России ...А Россия должна уважать этот народ? Что потопали ,то и слопали !Как они гуляли после выборов ,как гуляли ,а что в итоге ? Опять Россия -матушка корми и выручай?А где гордость национальная ?Нет уж,на хер нищих бог послал ,идите своей дорогой ,дарагие таварищи !