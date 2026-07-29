На этой неделе состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Пашинян призывает вернуть экспорт в Россию: считает ограничения на ввоз товаров неоправданными
Комментарии
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cр
cергей ракшин
Не Пашиняну диктовать условия
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Интересно ,армянский народ "такой мудрый и умный " выбирает второй раз этого проходимца ,явно осознавая ,что ЕС и США это лишь очередные попытки насрать России ...А Россия должна уважать этот народ? Что потопали ,то и слопали !Как они гуляли после выборов ,как гуляли ,а что в итоге ? Опять Россия -матушка корми и выручай?А где гордость национальная ?Нет уж,на хер нищих бог послал ,идите своей дорогой ,дарагие таварищи !
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1 м.
И
Игорь
петух пожилой
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1 м.
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