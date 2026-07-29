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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пашинян призывает вернуть экспорт в Россию: считает ограничения на ввоз товаров неоправданными

Пашинян призывает вернуть экспорт в Россию: считает ограничения на ввоз товаров неоправданными

На этой неделе состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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cергей ракшин
Не  Пашиняну  диктовать  условия
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Интересно ,армянский народ &quot;такой мудрый и умный &quot; выбирает второй раз этого проходимца ,явно осознавая ,что ЕС и США это лишь очередные попытки насрать России ...А Россия должна уважать этот народ? Что потопали ,то и слопали !Как они гуляли после выборов ,как гуляли ,а что в итоге ? Опять Россия -матушка корми и выручай?А где гордость национальная ?Нет уж,на хер нищих бог послал ,идите своей дорогой ,дарагие таварищи !
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1 м.
И
Игорь
петух пожилой
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1 м.