По уши в грязи. ВСУ не могут уйти из Курской области

SM Svetlana Malovik И кому этот гуманизм нужен? Оставили узкий проход для выхода... Не оценит НИКТО!!! Украина пропитала ненавистью всех от мала до велика! В чем виноваты старики и дети Курской области и других областей? Зверье бандеровское должно быть уничтожено!

Регина Толстоброва Ой, что делается, зачем им оставлять проход. их просто уничтожать надо. Ну и война. Такая жалость ни к чему.