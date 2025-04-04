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По уши в грязи. ВСУ не могут уйти из Курской области

По уши в грязи. ВСУ не могут уйти из Курской области

Битые и перебитые подразделения ВСУ на границе Курской области пытаются удержать часть занятых прежде позиций.

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Комментарии
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SM
Svetlana Malovik
И кому этот гуманизм нужен? Оставили узкий проход для выхода... Не оценит НИКТО!!! Украина пропитала ненавистью всех от мала до велика! В чем виноваты старики и дети Курской области и других областей? Зверье бандеровское должно быть уничтожено!
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9 час.
Регина Толстоброва
Ой, что делается, зачем им оставлять проход. их просто уничтожать надо. Ну и война. Такая жалость ни к  чему.
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9 час.
Silver Kont
Хохлобандеровская сволочь должна быть уничтожена полностью, от слова совсем.... После всего, что они сотворили, только полное уничтожение. чтобы потом не было проблем и возрождения бандеровщины...
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9 час.
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