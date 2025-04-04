Битые и перебитые подразделения ВСУ на границе Курской области пытаются удержать часть занятых прежде позиций.
По уши в грязи. ВСУ не могут уйти из Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SM
Svetlana Malovik
И кому этот гуманизм нужен? Оставили узкий проход для выхода... Не оценит НИКТО!!! Украина пропитала ненавистью всех от мала до велика! В чем виноваты старики и дети Курской области и других областей? Зверье бандеровское должно быть уничтожено!
Ответить
9 час.
Регина Толстоброва
Ой, что делается, зачем им оставлять проход. их просто уничтожать надо. Ну и война. Такая жалость ни к чему.
Ответить
9 час.
Silver Kont
Хохлобандеровская сволочь должна быть уничтожена полностью, от слова совсем.... После всего, что они сотворили, только полное уничтожение. чтобы потом не было проблем и возрождения бандеровщины...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии