Поле битвы 2024: Европа и Украина в преддверии мира или большой войны?

Александр Макеев

Россия уже сейчас должна требовать от формальных властей Украины полной и безоговорочной капитуляции. И от хозяев украинских властей требовать роспуска НАТО, а не отодвигания границ НАТО от России и Белоруссии. Плюс от Латвии и Литвы требовать уступки территорий для сухопутного коридора между Россией и российским анклавом — Калининградской областью. И ещё требовать контрибуцию с Германии за урон, нанесенный гитлеровским нацизмом, поскольку Германия нарушила свои обязательства быть нейтральной и не участвовать в военных действиях против СССР, значит, и против правопреемницы СССР — Российской Федерации. И дополнение к этой контрибуции — статьи о возмещении урона, нанесенного немецким оружием Российской Федерации и гражданам России в период СВО. Аналогичные требования контрибуции к Польше, Чехии, Румынии, Болгарии... И, конечно, полной отмены всех информационных, политических, экономических, культурных и спортивных санкций против России и Белоруссии!