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Поле битвы 2024: Европа и Украина в преддверии мира или большой войны?

Поле битвы 2024: Европа и Украина в преддверии мира или большой войны?

Региональный прогноз Дмитрий Минин    В отношении наиболее острого, начиная с 1945 года, украинского конфликта в Европе в наступившем году на Западе сталкиваются две взаимоисключающие тенденции.

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Комментарии
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Александр Макеев
Россия уже сейчас должна требовать от формальных властей Украины полной и безоговорочной капитуляции. И от хозяев украинских властей требовать роспуска НАТО, а не отодвигания границ НАТО от России и Белоруссии. Плюс от Латвии и Литвы требовать уступки территорий для сухопутного коридора между Россией и российским анклавом — Калининградской областью. И ещё требовать контрибуцию с Германии за урон, нанесенный гитлеровским нацизмом, поскольку Германия нарушила свои обязательства быть нейтральной и не участвовать в военных действиях против СССР, значит, и против правопреемницы СССР — Российской Федерации. И дополнение к этой контрибуции — статьи о возмещении урона, нанесенного немецким оружием Российской Федерации и гражданам России в период СВО. Аналогичные требования контрибуции к Польше, Чехии, Румынии, Болгарии... И, конечно, полной отмены всех информационных, политических, экономических, культурных и спортивных санкций против России и Белоруссии!
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11 час.
A
Air
Да и гейропа сама мелкая дешевая провинция в сравнении с Великой Россией! Посмотри на карту мира и все ясно, кто действительно хозяин мира!
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11 час.
Natalija Osminina
Капитуляцию требовать от Украины бесполезно-  там нет никого, кто мог бы её подписывать. А  США и НАТО выполнят &quot;неультиматум&quot; Путина за 17 декабря 2021 года.  Скорее всего самораспустятся, превратившись  в национальные силы обороны Западной Европы.  А  контрибуцию Германия отдаст России территорией и ГДР снова войдет в сферу Российского влияния. Польшу и Литву поделят между Белоруссий, ГДР и  Россией.  Вся остальная Прибалтика  тоже будет Российской зоной. Чехия и вся центральная Европа станет буферной зоной между западной зоной и Российской.
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9 час.

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