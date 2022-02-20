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Смехотворный геноцид. Что развеселило канцлера Германии

Смехотворный геноцид. Что развеселило канцлера Германии

© РИА Новости / Сергей Гунеев Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Донбасс снова сотрясается от взрывов снарядов и выстрелов.

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