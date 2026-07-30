ФСБ раскрыла схему вербовки русских подростков через "Дайвинчик"

ФСБ заявила о вербовке русских подростков спецслужбами Украины через сервис "Дайвинчик" в Telegram. Эксперт Зыков подчеркнул необходимость уроков интернет-безопасности в школах для защиты детей от мошенников и вербовки.
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