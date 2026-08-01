США сбросили на жилой дом в Иране 900-килограммовую авиабомбу — NYT

Авиабомбу весом около тонны сбросили на жилой дом, расположенный на иранском острове Кешм в Ормузском проливе и не имеющий поблизости никаких военных объектов, вооруженные силы США, 1 августа сообщает газета New York Times.
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