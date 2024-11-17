Третье воскресенья ноября – Всемирный День памяти жертв ДТП Автомобильная авария – это всегда трагедия.
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Третье воскресенья ноября – Всемирный День памяти жертв ДТП Автомобильная авария – это всегда трагедия.