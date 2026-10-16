Некоторые из богатейших людей Китая сворачивают офшорные трасты, продают акции и даже меняют гражданство в преддверии крайнего срока декларирования зарубежных доходов, пишет Reuters со ссылкой на консультантов по управлению состояниями, юристов и другие осведомленные источники.
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