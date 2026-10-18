Уже установленный ущерб от атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру Росссии составляет порядка 1,1 триллиона рублей, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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