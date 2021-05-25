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Intel готовится начать производство 7-нм кристаллов для процессоров Meteor Lake

Intel готовится начать производство 7-нм кристаллов для процессоров Meteor Lake

Руководитель Intel, Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) на 49-й технологической конференции JPMorgan заявил, что компания успешно завершила стадию tape-in в подготовке 7-нм полупроводникового чипа, который войдёт в состав будущих процессоров Meteor Lake.

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