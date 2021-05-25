Intel готовится начать производство 7-нм кристаллов для процессоров Meteor Lake

Руководитель Intel, Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) на 49-й технологической конференции JPMorgan заявил, что компания успешно завершила стадию tape-in в подготовке 7-нм полупроводникового чипа, который войдёт в состав будущих процессоров Meteor Lake.
Руководитель Intel, Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) на 49-й технологической конференции JPMorgan заявил, что компания успешно завершила стадию tape-in в подготовке 7-нм полупроводникового чипа, который войдёт в состав будущих процессоров Meteor Lake.
Свежие комментарии