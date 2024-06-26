В Дагестане сын бывшего чиновника 16 раз ударил ножом супругу

Сына бывшего чиновника Республики Дагестан Абдурахмангаджи Гаджимагомедова заключили под домашний арест после того, как он в ходе ссоры нанес супруге 16 ранений ножом, а после пребывал в розыске практически две недели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии