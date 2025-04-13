Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас? В начале апреля произошло довольно примечательное событие – Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и ещё нескольких топ-менеджеров «Роснано» в размере 5,6 млрд рублей по иску компании.