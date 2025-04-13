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Тайная доктрина

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Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас?

Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас?

Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас? В начале апреля произошло довольно примечательное событие – Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и ещё нескольких топ-менеджеров «Роснано» в размере 5,6 млрд рублей по иску компании.

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Комментарии
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Александр Шедный
Лично я не очень бы огорчился, если бы эту мразь постигла участь Березовского. А возможности понять Россию в академическом смысле ему, увы, не дано. Генетически не дано.
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