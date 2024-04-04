Герасимов: международный терроризм остается глобальной угрозой мира

Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров остается глобальной угрозой мира. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии