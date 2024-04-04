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Аргументы и Факты

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Герасимов: международный терроризм остается глобальной угрозой мира

Герасимов: международный терроризм остается глобальной угрозой мира

Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров остается глобальной угрозой мира. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

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