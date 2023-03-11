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Полина Гагарина подставила Владимира Преснякова на шоу «Голос»

Полина Гагарина подставила Владимира Преснякова на шоу «Голос»

В новом сезоне шоу «Голос» разгорелись нешуточные скандалы. Певица Полина Гагарина решила вступить в нечестную игру со своим коллегой Владимиром Пресняковым, пишет «СтарХит».

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