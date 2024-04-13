В Крыму грузовик раздавил легковое авто, погибли два человека

Смертельная авария произошла в Алуште утром 13 апреля. На автодороге «граница с Херсонской областью Симферополь – Алушта – Ялта» в районе Судакской развилки при подъёме у грузового автомобиля MAN отказали тормоза.
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