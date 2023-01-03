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Берреттини прервал 11-матчевую серию поражений от топ-10

Маттео Берреттини в рамках United Cup обыграл третью ракетку мира Каспера Рууда – 6:4, 6:4. Итальянец провел 27-й матч против соперников из топ-10 и одержал восьмую победу.

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