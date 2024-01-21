«Готовим армию»: японцы опять захотели забрать Курилы

Не понимаю я этих японцев. Им дали преференции , т.е. разрешили безвизово посещать эти острова, для посещения могил предков, разрешили рыбу ловить возле этих островов, НО! им всё мало. Теперь лишились всего и даже российской рыбы и крабов, но всё неймётся. А вроде умная нация.

ВЛАДИМИР ЛАПИН

а нужно им почаще напоминать, что стало с их квактунской армией в 1млн всего за один месяц и другое, разок решили устроить представление во каки мы сильнучие и пошли строевым шагом с винтовками, примкнутыми штыками, на наши позиции, одно не учли проезжал как раз полк Катюш, посмотрели. развернулись и ударили......., полторы тысячи придурков, как корова языком слизнула!!