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«Готовим армию»: японцы опять захотели забрать Курилы

«Готовим армию»: японцы опять захотели забрать Курилы

Читатели японской новостной службы Yahoo Japan прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о том, что он допускает возможность посещения Курильских островов.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Не понимаю я этих японцев. Им дали преференции , т.е. разрешили безвизово посещать эти острова, для посещения могил предков, разрешили рыбу ловить возле этих островов, НО! им всё мало. Теперь лишились всего и даже российской рыбы и крабов, но всё неймётся. А вроде умная нация.
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16 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а нужно им почаще напоминать, что стало с их квактунской армией в 1млн всего за один месяц и другое, разок решили устроить представление во каки мы сильнучие и пошли строевым шагом с винтовками, примкнутыми штыками, на наши позиции, одно не учли проезжал как раз полк Катюш, посмотрели. развернулись и ударили......., полторы тысячи придурков, как корова языком слизнула!!
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14 час.

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