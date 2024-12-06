В Якутии упал астероид

О падении астероида COWEPC5 где-то над Сибирью было известно заранее. Его размер варьируется от 0,5 до 2 метров, сообщает fontanka Профессор МФТИ Александр Родин рассказывал, что последствий от падения метеорита для инфраструктуры и людей не будет.