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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн – Саутгейту: «Босс, вы один из величайших тренеров Англии. Вы помогли нации объединиться»

«Босс. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из величайших тренеров Англии, и мне было очень приятно служить вашим капитаном на протяжении всего времени.

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