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Посол Израиля Бродский допустил признание ХАМАС террористами на Украине

Посол Израиля Бродский допустил признание ХАМАС террористами на Украине

Киев, unsplash.comПосол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский допустил признание палестинского движения ХАМАС террористической организацией на Украине.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ничего страшного, когда одни террористы признают других террористами, как говорят в народе: &quot;Вор вора видит из далека&quot;!👀👍👈
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2 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто бы в этом сомневался. Но то что Израиль уже признан террористическим государством в мире и признание Зе ХАМАС террористами, позволит весь арабский и мусульманский мир объявить режим Зе террористами и тогда все поставки будут перекрыты как и финансирование со всеми вытекающими последствиями. Православный и мусульманский мир не простят Зе и его режиму этого... Бумеранг всегда возвращается...
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2 д.

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