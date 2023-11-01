Посол Израиля Бродский допустил признание ХАМАС террористами на Украине

АНГЕЛ АНГЕЛ

Кто бы в этом сомневался. Но то что Израиль уже признан террористическим государством в мире и признание Зе ХАМАС террористами, позволит весь арабский и мусульманский мир объявить режим Зе террористами и тогда все поставки будут перекрыты как и финансирование со всеми вытекающими последствиями. Православный и мусульманский мир не простят Зе и его режиму этого... Бумеранг всегда возвращается...