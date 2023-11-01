Киев, unsplash.comПосол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский допустил признание палестинского движения ХАМАС террористической организацией на Украине.
Посол Израиля Бродский допустил признание ХАМАС террористами на Украине
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Лев Добрый
Ничего страшного, когда одни террористы признают других террористами, как говорят в народе: "Вор вора видит из далека"!👀👍👈
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2 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто бы в этом сомневался. Но то что Израиль уже признан террористическим государством в мире и признание Зе ХАМАС террористами, позволит весь арабский и мусульманский мир объявить режим Зе террористами и тогда все поставки будут перекрыты как и финансирование со всеми вытекающими последствиями. Православный и мусульманский мир не простят Зе и его режиму этого... Бумеранг всегда возвращается...
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2 д.
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